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رياضة

مهاجم توتنهام يتمنى تجنب سيناريو الموسم الماضي في البريميرليج

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:48 م
جريدة الدستور
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أعرب هاري كين مهاجم توتنهام، عن سعادته، بعد الفوز الذي حققه فريقه، على أستون فيلا، اليوم السبت، في الجولة الأولى من البريميرليج.

وتفوق توتنهام على أستون فيلا، بثلاثية مقابل هدف، بعد تأخره بهدف دون رد في الشوط الأول، وسجل كين الهدفين الثاني والثالث.

وقال كين في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة، وقال: "في الشوط الأول كان النسق بطيئا بعض الشيء، كما أن الهدف المبكر الذي استقبلناه أثر بنسبة قليلة على تركيزنا".

وأضاف: "تغيرت الوتيرة في الشوط الثاني، ضغطنا بشكل أقوى، ونقلنا الكرة بسرعة، وتحكمنا في نسق المباراة"

وتابع: "بعد أن سجلنا هدف التعادل زادت معنوياتنا، وضغطنا أكثر وأكثر، فسجلنا هدفين جديدين".

وأوضح: "نعلم أن إريكسن يحب المساحات والتوغل من العمق، وعندما دخل في الشوط الثاني، بدأت أتحرك يمينًا ويسارًا لأتيح له مساحات أكبر".

وحقق ليفربول ومانشستر سيتي فوزين كبيرين على نورويتش سيتي (4-1) ووست هام (5-0) واحتلا صدارة الترتيب مبكرًا.

وعلق كين على هذا الأمر قائلًا: "نعلم أن السيتي وليفربول سيمارسان ضغطًا كبيرًا علينا".

وأوضح: "لقد وضعا المعيار من البداية.. الموسم الماضي حاولنا بشكل كبير منافستهم في الدور الأول، لكننا سقطنا في النصف الثاني من الموسم".

وتابع: "لا يمكننا الابتعاد عنهما في وقت مبكر من الموسم، يجب علينا أن نسير بجوارهما".

وأتم: "سوف نرى ماذا سيحدث، إنها المباراة الأولى، ولكن من الجيد دائمًا الفوز في تلك المواجهات".

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