صحيفة فرنسية: خسائر beIN Sports تجاوزت المليار يورو

أكدت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، أن شبكة قنوات beIN Sports القطرية في فرنسا، تجاوزت الخسائر المالية فيها مبلغ مليار يورو، ووصلت إلى خسارتها لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا، ونتيجة لتلك الخسائر تركها قرابة مليون مشترك في فرنسا.



وتبعًا لصحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، فإن العام الماضي شهد ترك 800 ألف منهم اشتراكاتهم مع الشبكة القطرية عقب خسارة حقوق بث نقل بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، الأمر الذي وضع beIN Sports في مأزق مالي أدى إلى تدخل الحكومة الفرنسية لإجراء تدقيق مالي.



وأضافت الصحيفة الفرنسية في تقريرها أن beIN Sports خسرت مبلغ 81 مليون يورو في العام الماضي، وارتفعت قيمة خسائرها في فرنسا إلى 1.4 مليار يورو، رغم تدخل الحكومة القطرية لدعمها في فرنسا بمئات الملايين.



واختتمت الصحيفة، أن شبكة القنوات واصلت التراجع على الرغم من دعم الحكومة القطرية لها، وأن شبكة Media pro الإعلامية دخلت لتحصل على الجزء الأكبر من حقوق بث مباريات الدوري الفرنسي ابتداء من العام المقبل.



يذكر أن ناصر الخليفي، رئيس شبكة قنوات beIN Sports يخضع للتحقيق حول حصول شبكة القنوات القطرية على حقوق بث مونديالي 2022 و2026.