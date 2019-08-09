رئيس الوزراء الباكستاني يناقش مع العاهل البحريني أزمة "كشمير"

ناقش رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الجمعة، في اتصال هاتفي مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأوضاع المتوترة في إقليم كشمير المتنازع عليه بين نيودلهي وإسلام آباد.



ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم عن بيان صحفي باكستاني قوله:"إن عمران خان أطلع العاهل البحريني، خلال المكالمة الهاتفية، على تطورات الأوضاع في كشمير و"الانتهاك الهندي لقرارات مجلس الأمن الدولي"، حسبما وصف البيان.



وأكد خان أنه لا يمكن للحكومة الهندية أن تغير الطبيعة المتنازع عليها في الشطر الهندي من كشمير من خلال الخطوات الأحادية وذلك كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي.



وشدد رئيس الوزراء الباكستاني على أن المجتمع الدولي ينبغي عليه أن يلعب دورًا في منع الهند من القيام بـ "هذا العمل الأحادي، وغير المسؤول، وذلك للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة".



ومن جانبه، أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن بلاده وقيادتها يتابعون تطورات القضية عن قرب باهتمام، مضيفًا أنه يأمل في أن يتم حل جميع القضايا من خلال الحوار.



ويعد إقليم كشمير منقسمًا بين باكستان والهند ويطالب كلا البلدين بتبعيته بالكامل، وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الهندية ألغت قبل أيام وضع الحكم الذاتي الدستوري الممنوح للشطر الهندي من كشمير، ما أجج التوتر بين الدولتين النوويتين "الهند وباكستان"، وعمق المخاوف من اندلاع صراع جديد حول الإقليم الحدودي المتنازع عليه بين الدولتين.