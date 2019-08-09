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رياضة

نجم دورتموند السابق على أبواب بايرن ميونخ

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 04:45 م
جريدة الدستور
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توصل نادي بايرن ميونخ لاتفاق على ضم لاعب بوروسيا دورتموند السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتعويض فشل صفقة ليروي ساني جناح مانشستر سيتي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد"، فإن بايرن ميونخ اتفق مع إنتر ميلان الإيطالي على ضم الكرواتي إيفان بيريسيتش لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ومن المقرر أن يتضمن العقد، ما يسمح للنادي البافاري بضم النجم الكرواتي بعقد دائم مقابل 30 مليون يورو.

ورغم ذلك، لم يحسم بيريسيتش قراره النهائي بشأن الانتقال للبايرن حتى الآن، وهو ما يعني إمكانية إفساد الصفقة حال رفضه في الساعات القليلة المقبلة، وذلك لتخوفه من التخلي عنه دون تفعيل بند خيار الشراء في نهاية الموسم.

ويأتي تحرك بايرن ميونخ صوب بيريسيتش، البالغ من العمر 30 عامًا، بعد تراجعه عن ضم ليروي ساني، عقب تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى.

يذكر أن إيفان بيريسيتش أمضى 4 مواسم في البوندسليجا، حيث سبق له اللعب لفريقي دورتموند وفولفسبورج، قبل انتقاله إلى إنتر ميلان في عام 2015.

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