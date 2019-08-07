دانيلو يحصل على 3.5 مليون يورو فى الموسم مع يوفينتوس

يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي، عن الإعلان عن صفقة الظهير البرازيلي دانيلو، قادما من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.



ويأتي دانيلو إلى يوفنتوس في صفقة تبادلية مع لاعب اليوفي البرتغالي جواو كانسيلو الذي سينتقل إلى مانشستر سيتي على أن يدفع النادي الإنجليزي 30 مليون يورو إضافية.



ووفقا لما ذكرته قناة "سكاي" الإيطالية، فإن اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية الأربعاء، على أن يوقع بعدها عقدا مع يوفنتوس حتى عام 2024 براتب 3.5 مليون يورو في الموسم.



يذكر أن دانيلو، قد انتقل إلى مانشستر سيتي في صيف 2017 قادما من ريال مدريد الإسباني مقابل 30 مليون يورو، وحصد مع الفريقين عدد من البطولات كان آخرها الرباعية المحلية التاريخية مع السيتيزينز، فضلا عن فوزه بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا مع النادي الملكي.



وكان كانسيلو قد خضع اليوم الثلاثاء، للكشف الطبي في مانشستر سيتي، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة بين الناديين خلال الساعات المقبلة.