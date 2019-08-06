زيدان يطالب بسرعة حسم الصفقات المتبقية

طالب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، بسرعة حسم أهداف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قبل انطلاق الموسم الجديد.



وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن الأسبوع المقبل سيكون حاسما في بعض الصفقات المهمة التي يطلبها زيدان، والتي يأتي على رأسها مواطنه بول لبوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يحبه كثير، لكن مسؤولو النادي لا يرون الأمور سهلة في تلك الصفقة، خاصة بعد تصريحات سولسكاير المدير الفني للشياطين الحمر الأخيرة، والتي أكد فيها أن اللاعب لن يغادر أولد ترافورد.



وأوضحت أن مفاوضات الناديين لم تشهد أي تقارب فيما يخص مقابل الصفقة، وأن إدارة النادي الملكي تنتظر حسم يونايتد لبعض الصفقات مما يسهل عملية الاستغناء عن بوجبا.



وأشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى أن بوجبا أعلن التمرد بعد رفضه التواجد بمعسكر الفريق بالولايات المتحدة، وأنه ادعى الإصابة لرغبته في عدم السفر إلى كارديف.



ويحاول مسؤولو الميرنجي، أيضا حسم صفقة الهولندي فان دي بيك، لاعب أياكس أمستردام، وأن هناك اهتمام بالحصول على خدمات اللاعب خلال الأسبوع الجاري بعد الاتفاق مع اللاعب حول تفاصيل التعاقد.