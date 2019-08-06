الليلة.. ندوة "العمارة كأحد أشكال التسامح" ببيت حسن فتحى

ينظم بيت المعمار المصري - بيت حسن فتحي-، في تمام السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ ندوة تحت عنوان "العمارة كأحد أشكال التسامح" مع المعماري إسلام المشتولي.



ويتناول المحاضر نتائج التغييرات التي تشهدها الساحة العالمية بوجه عام والإقليمية بشكل خاص، والقفزات شديدة التسارع في شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما انتجته هذه التغيرات من تأثيرات مهمة انعكست علي التوجهات والرؤي الثقافية والفكرية.



كما يتناول بالشرح أن: العمارة هي أحد حواضن الظرف واحدي طرق توثيقه، فهناك ارتباط شديد الصلة بين ما يبنيه البشر ماديا وما يتبنوه فكريا، ما يدل عليه الإرث الحضاري وما أثبته التاريخ أن تسليط الضوء على العمارة العربية مجال المناقشة وما تقدمه من اطروحات كأحد اشكال المقاومة لهذة التحولات يقع ضمن حتمية ما يقتضيه الواقع ويفرضه الظرف.



ويضيف أن العمارة الإقليمية المعاصرة كمخرج لفهم الإرث واستيعابه واستلهام مكنوناته وسبر أغواره مع تقدير خصوصية الواقع ومتطلباته والبحث عن افق ارحب ورؤي مستقبلية تحترم وتقدر الماضي، هو موضوع وتتضمن الندوة استعراض لأفكار وأطروحات معمارية وعمرانية ذات صلة بالواقع العربي المعاصر للمعماري اسلام المشتولي. يعرض فيها رحلته خلال خمسة عشر عاما من الممارسة المهنية العالمية والاقليمية وتسليط الضوء علي أهم مشاريعه التي حازت علي تقدير دولي لما تبنته من فهم وحلول سعي من خلالها إبراز ما يجب أن تتبناه مهنة العمارة وتأثيرها علي حياة الأمم والمجتمعات.