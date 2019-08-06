الثلاثاء 06 أغسطس 2019 الموافق 05 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
عاجل
وفاة 4 مصابين بمستشفى القصر العينى فى انفجار معهد الأورام
ads

الثقافة

الليلة.. ندوة "العمارة كأحد أشكال التسامح" ببيت حسن فتحى

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 12:26 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
طباعة
ينظم بيت المعمار المصري - بيت حسن فتحي-، في تمام السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ ندوة تحت عنوان "العمارة كأحد أشكال التسامح" مع المعماري إسلام المشتولي.

ويتناول المحاضر نتائج التغييرات التي تشهدها الساحة العالمية بوجه عام والإقليمية بشكل خاص، والقفزات شديدة التسارع في شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما انتجته هذه التغيرات من تأثيرات مهمة انعكست علي التوجهات والرؤي الثقافية والفكرية.

كما يتناول بالشرح أن: العمارة هي أحد حواضن الظرف واحدي طرق توثيقه، فهناك ارتباط شديد الصلة بين ما يبنيه البشر ماديا وما يتبنوه فكريا، ما يدل عليه الإرث الحضاري وما أثبته التاريخ أن تسليط الضوء على العمارة العربية مجال المناقشة وما تقدمه من اطروحات كأحد اشكال المقاومة لهذة التحولات يقع ضمن حتمية ما يقتضيه الواقع ويفرضه الظرف.

ويضيف أن العمارة الإقليمية المعاصرة كمخرج لفهم الإرث واستيعابه واستلهام مكنوناته وسبر أغواره مع تقدير خصوصية الواقع ومتطلباته والبحث عن افق ارحب ورؤي مستقبلية تحترم وتقدر الماضي، هو موضوع وتتضمن الندوة استعراض لأفكار وأطروحات معمارية وعمرانية ذات صلة بالواقع العربي المعاصر للمعماري اسلام المشتولي. يعرض فيها رحلته خلال خمسة عشر عاما من الممارسة المهنية العالمية والاقليمية وتسليط الضوء علي أهم مشاريعه التي حازت علي تقدير دولي لما تبنته من فهم وحلول سعي من خلالها إبراز ما يجب أن تتبناه مهنة العمارة وتأثيرها علي حياة الأمم والمجتمعات.
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الثلاثاء.. بولس إسحق يناقش أهمية "التوثيق المعماري الفوتوغرافي"

"الأفق السماوي" معرض بالثقافي الصيني 13 أغسطس

الليلة.. معرض للعمارة الصينية بالمركز الثقافى الصينى

"توارث العمارة الطينية" محاضرة فى درب اللبانة اليوم

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

الباز يكشف: كيف تعاملت الدولة باحترافية مع حادث التفجير الإرهابي بمحيط معهد الأورام

منذ حوالي 5 ساعات

"عار 57357".. المستشفى رفضت استقبال الأطفال بعد إخلاء معهد الأورام

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل أحدث خرائط الحقول البترولية فى مصر بالبحر المتوسط

منذ حوالي 7 ساعات

النيابة: إجراء تحاليل DNA لـ4 جثث مجهولة في انفجار معهد الأورام

ads

الصور

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

image description

تسلم «الإيد الشغّالة»

image description

«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة

image description

غرف ملابس الأهلي الجديدة وصالة العرض والجيم والعيادة (صور)

الأكثر قراءة

الباز يكشف خطيئة الإعلام في تغطية حادث التفجير بمحيط "معهد الأورام"

وفاة 4 مصابين بمستشفى القصر العينى فى انفجار معهد الأورام

بالفيديو.. أحد ضحايا تفجير الأورام: خرجت من الانفجار بمعجزة

تفاصيل جديدة فى واقعة حريق معهد الأورام بشارع القصر العينى

ستوديو

بعد رفض استقبال طفل من معهد الأورام... هل يكذب شريف أبو النجا لينقذ نفسه؟

عميد معهد الأورام يزف بشرى سارة للمرضى ويعلن موعد افتتاحه (فيديو)

خيانة تعرضت لها صباح من حبيبها أفقدتها الثقة في الرجال.. تعرف على التفاصيل

مسجون برازيلي يتنكر في زي امرأة للهروب من السجن.. شاهد

رياضة

كريستال بالاس يضم جاري كاهيل لموسمين

مدرب برشلونة مستاء من رحلة فريقه إلى أمريكا

تين هاج: فان دي بيك سيلعب مباراتي باوك في دوري أبطال أوروبا

طارق يحيى يؤكد جاهزية الزمالك لمواجهة بطل الصومال

الرئيس نيوز

بعد تفجير "الأورام".. السيسي: ما أجمل حسن التكاتف والتكافل في مواجهة قبح تأثير الإرهاب

ساويرس ورجل أعمال "مجهول" تبرعا بـ1.5 مليون لمعهد الأورام

محمد بن زايد يتبرع بـ50 مليون جنيه لصالح معهد الأورام

استشهاد 17 بينهم أطفال من "ميت حبيب" في حادث "معهد الأورام"

منوعات

دراسة: استخدام السماعات قد يسبب فقدان السمع

طفل يبلغ عن والده لاجتيازه الإشارة الحمراء

اكتشاف سر مصاص الدماء الغامض

أفضل 10 فنادق عالمية لعام 2019

كشكول

اليوم الثالث.. استمرار إنعقاد لجنة مسابقة «الوظائف الإشرافية» بتعليم بورسعيد

حصول 4 روضات أطفال ومدرسة ابتدائي على "الجودة والاعتماد" بمطروح

ننشر شروط الالتحاق بالدراسات العليا لكلية القرأن الكريم

المنوفية الأزهرية تستعد لامتحانات الدور الثانى للثانوية

إسلام سياسي

"الإخوان يفجرون معهد الأورام".. الأكثر تداولا في مصر على تويتر

كتابان جديدان يوثقان جرائم داعش بحق الإيزيديين

أمريكا تحذر تركيا من أي عملية عسكرية في سوريا

الداخلية: سيارة مفخخة تسببت في تفجير معهد الأورام


زيت وسكر

وزارة الصحة السعودية تكرم البعثة الطبية المصرية للحج

أعراض الإصابة بعدوى العين

تطورات أزمة زيادة راوتب عمال القمامة بالإسكندرية

الإستيلاء على نصف مليون جنيه من أموال الدعم

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
الرواية القبطية
ولاء الشيخ
مهمة وزارة الرى
مؤمن المحمدي
قصب
ماجد حبته
عكس الاتجاه!
المزيد

الثقافة

اليوم.. مناقشة المجموعة القصصية "وكأنه.. هو" بحزب التجمع

مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بـ"ثقافة الأقصر"

ثقافة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمى للصداقة

اليوم.. عرض"رحلة البحر" و"أسرار الأهرامات" بمكتبة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك