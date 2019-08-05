الباز يكشف خطيئة الإعلام في تغطية حادث التفجير بمحيط "معهد الأورام"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن تعامل الدولة مع حادث التفجير بمحيط المعهد القومي للاورام، أثبت أن الدولة نضجت بالشكل الكافي في التعامل مع الأحداث الإرهابية.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن البعض يلقي باللوم على الإعلام في التغطية للحادث، ولكن المواقع الإخبارية عملت بكل طاقتها لتغطية الحادث، مشيرا إلى أن الخطأ الوحيد الذي وقع فيه الإعلام هو أن القناتين الإخباريتين المصريتين" إكسترا نيوز، ونايل نيوز"، لم تفردا مساحات كافية لتغطية الحادث.

واستكمل أنه على الرغم من توافر أجهزة الهواتف الذكية مع القراء، واطلاعهم على المواقع الإلكترونية إلا أنه في الكثير من الأحيان يحتاج المواطن إلى شاشة لمتابعة الحدث.