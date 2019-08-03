ترامب يأسف لسقوط قتلى بإطلاق النار "المروّع" في تكساس

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أسفه لسقوط "الكثير من القتلى" في إطلاق النار "المروّع" الذي وقع السبت في مركز تجاري بمدينة إل باسو في ولاية تكساس.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "إطلاق نار مروّع في إل باسو. المعلومات الواردة سيئة للغاية، نتحدث عن الكثير من القتلى"، مضيفا "لقد تحدّثت مع حاكم ولاية تكساس غريغ آبوت لكي أقدّم إليه دعم الحكومة الفدرالية".