تفاصيل استعارة الزمالك عمرو مرعى من بيراميدز لمدة موسم

نجح مجلس إدارة الزمالك في التوصل إلى اتفاق مع مسؤولي نادي بيراميدز بشأن استعارة عمرو مرعي، مهاجم الفريق لمدة موسم واحد.



وكان الزمالك طلب ضم اللاعب بصورة نهائية في الفترة الحالية لتدعيم خط الهجوم، إلا أن بيراميدز وافق على إعارة المهاجم السابق للنجم الساحلي التونسي.



وأكد مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك لـ"العين الرياضية"، أن مسؤولي بيراميدز وافقوا على إعارة اللاعب للفريق الأبيض لمدة موسم واحد، وتم حسم جميع التفاصيل.



وانضم مرعى إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من صفوف النجم الساحلي التونسي.



وكان نادي بيراميدز أعلن انضمام إبراهيم حسن، الأربعاء، قادما من الزمالك دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.



يذكر أن الزمالك أعلن مؤخرا تعاقده أيضا مع كل من محمد عبدالشافي وإسلام جابر ومحمد عواد ومحمد أبوجبل وكريم بامبو ومحمد صبحي، إضافة إلى الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وعودة الثنائي مصطفى محمد ومحمود عبدالرزاق شيكابالا.