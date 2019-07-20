هيرتا برلين يخفق في العثور على خاتم زواج اللاعب ماثيو ليكي

أخفق جميع لاعبي فريق هرتا برلين الألماني لكرة القدم في العثور على خاتم زواج زميلهم ماثيو ليكي، الذي فقده على أرضية الملعب في مران الفريق، وذلك خلال المعسكر التدريبي المقام في النمسا استعدادا للموسم الجديد.



وبدا لاعب خط الوسط الأسترالي البالغ من العمر 28 عاما، منزعجا بشكل كبير خلال عملية البحث عن الخاتم، والتي كانت دون جدوى، حيث لم يجر العثور عليه.



وقال أنتي كوفيتش المدير الفني الجديد لفريق هرتا برلين إنه "شيء مؤسف"، لكنه أضاف "من الملفت للنظر أن 25 شخصا ركضوا في الملعب مرتين في محاولات للعثور على خاتم ماثيو."