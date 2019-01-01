بالصور.. كزبرة وحنجرة يدعمان مصطفى كامل فى انتخابات الموسيقيين

حرص المطربان الشعبيان كزبرة وحنجرة على الحضور إلى مقر انتخابات نقابة الموسيقيين، اليوم الثلاثاء، بنادي نقابة الممثلين بشارع البحر الأعظم بالجيزة، لدعم الفنان مصطفى كامل، المرشح على مقعد النقيب، على الرغم من سحب تراخيصهما ومنعهما من ممارسة إحياء الحفلات.



وظهر "كزبرة وحنجرة" بمقر الانتخابات يوزعان الدعاية الانتخابية للفنان مصطفى كامل، كما التقطا صورًا تذكارية معه فور وصوله.



ووصل، منذ قليل، الفنان مصطفى كامل لمقر انتخابات نقابة الموسيقيين التى تجرى، اليوم الثلاثاء، بنادى نقابة الممثلين بشارع البحر الأعظم، ونادى مصطفى كامل بانتخابات نزيهة، مطالبًا بمنع الدعاية الانتخابية أمام اللجان.



ويتنافس على مقعد النقيب النقيب الحالى الفنان هانى شاكر، والفنان مصطفى كامل، الذى سبق أن تولى المنصب من قبل.



وتشمل قائمة المتنافسين على عضوية مجلس إدارة نقابة الموسيقيين 45 عضوا منهم: مصطفى حلمي إبراهيم، حسن فكرى عبد الله، داود محمد سمير جميعي، على عبدالحليم على عبدالسلام، سيد جودة أحمد مبارك، عاطف إمام فهمي.