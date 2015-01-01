رونالدو: إنه دائمًا موسم يوفنتوس

صرح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني السابق أن نادي برشلونة أنفق الكثير من الأموال خلال الخمس سنوات السابقة، ولكنه فشل في التتويج بدوري أبطال أوروبا، مؤكدًا بأن المرينجي سيقدم موسمًا عظيمًا.



ويفشل فريق برشلونة منذ عام 2015، كل موسم في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، بالرغم من حجم وقوة التعاقدات التي يبرمها.



وسخر رونالدو بشكل غير مباشر بالطبع من موقف برشلونة، وفشله في التتويج بدوري أبطال أوروبا حتى الآن، خلال حواره المطول مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، بعد تتويجه بجائزة "أسطورة الماركا" مساء أمس في العاصمة الإسبانية مدريد.



وتحدث رونالدو عندما سئل عن أن هل سيكون هذا الموسم هو موسم تتويج يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا، ورد قائلًا:"إنها دائمًا سنة يوفنتوس، وريال مدريد، وبرشلونة، حيث أن مسابقة مثل دوري الأبطال فريق واحد فقط بإمكانه الفوز بها".