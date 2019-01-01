"الدستور" في ملعب أول فريق لقصار القامة في مصر: أحلامنا في السماء (فيديو)

أطوالهم لا تتخطى الـ 140 سنتيمترا، لكن أحلامهم تصل إلى عنان السماء، يتناقلون الكرة بأقدام قصيرة لكنها تنعم بالمهارة والدقة، هم شباب خرجوا من عزلتهم التي عاشوا بها لسنوات، خوفا من التعرض للتنمر، أو من نظرة قاسية من أفراد المجتمع، وتقدموا بشجاعة ليبهروا الجميع بمهارتهم وقوتهم.



"الدستور" زار ملعب أول فريق كرة قدم لقصار القامة في مصر، قضى معهم فترة التدريبات وتعرف على حكايات اللاعبين ومدربهم، فالفريق الذي بدأ بخمسة لاعبين فقط منذ أشهر قليلة، صار الآن فريقا متكاملا به العديد من المواهب في جميع مراكز الملعب، وبعد مشاركات في بعض المباريات الودية، يطمحون الآن إلى المشاركة في بطولة كوبا أمريكا لقصار القامة التي ستقام العام المقبل.

