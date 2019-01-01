بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب أخر بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الأحد، جراء وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بطريق "قرية مليحة - كوم حمادة" بمحافظة البحيرة.



كان اللواء مجدى القمرى، مدير امن البحيرة، تلقى بلاغا من ضباط المباحث بمركز كوم حمادة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بطريق "قرية مليحة - كوم حمادة"، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث بين سيارة نقل وميكروباص "تُناية" وملاكى بسبب السرعة الزائدة.



أسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص هم كل من " مصطفى عيد المنعم محمد خليل" 55 سنة، "سلوى محمد جابر" 50 سنة،"محمد مصطفى عيد المنعم " 26 سنة،"ماهر مختار" 46 سنة.



كما أسفر الحادث عن إصابة "أحمد مصطفى عبد المنعم محمد خليل" 21 سنة وتم نقل الجثث لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى بايتاى البارود والمصاب لذات المستشفى.



وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.