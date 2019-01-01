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عرض "مازيراتي" تالفة بـ 700 ألف دولار

الأحد 28/يوليه/2019 - 11:44 ص
جريدة الدستور
وكالات
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عرضت سيارة نادرة من صنع شركة مازيراتي الإيطالية، في مزاد عالمي بعد أن عثر عليها في المملكة العربية السعودية.

السيارة من نوع «مازيراتي 5000 GT كوبيه» موديل 1961، تم عرضها في مزاد سوثبيز بسعر ابتدائي يتراوح بين 500 و700 ألف دولار.

ونقل موقع silodrome أن هذه السيارة صممت للمرة الأولى في العالم بطلب من شاه إيران، محمد رضا بهلوي، وكانت مدعومة بمحرك قوته أكثر من 400 حصان.

وقد صنع عدد محدود من هذه السيارة، حيث أنتج منها فقط 34 نسخة في العالم أجمع، وقد كانت لشخصيات عالمية مشهورة.

وتعود هذه السيارة إلى مواطن سعودي يدعى ربيعان الربيعان، وهو من عشاق السيارات، ويبدو أنها تعطلت وبقيت مهملة أمام منزله لعشرات السنين، وكانت مهددة بالإزالة حيث كتب عليها عبارة «تالفة»، لكن أبناءه قاموا بإدخالها إلى المنزل والحفاظ عليها. ويشير الموقع إلى أنه من حسن الحظ أن هذه السيارة لم تتعرض للإتلاف، باعتبار أنها نادرة وتمثل كنزًا.

وتوقع الموقع أن تجلب هذه السيارة الكثير من الاهتمام.
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