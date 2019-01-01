رمزي: العاصمة الإدارية جاهزة لاستضافة مؤتمرات الشباب

قال سيد رمزي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن اختيار العاصمة الإدارية كمقر لعقد مؤتمر الشباب السابع، رسالة قوية بأنه أصبحت جاهزة للاستضافة مؤتمر للشباب بهذا الحجم الضخم، خاصة وأن الوقت الذي تم استغراقه لإنشاء وتجهيز العاصمة الإدارية ليس بكبير، وأنه رسالة بأن الأرض جاهزة للشباب ومستقبلة بكل خدماتها وكل شبر فيها للشباب، والدولة المصرية تريد أن تدعو الشباب للعاصمة الإدارية لتصدير للعالم مصر تستطيع.



وأشار رمزي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن اختيار المكان فرصة للترويج للاستثمار، وأنها أصبحت متاحة الآن، ونقل فعاليات المؤتمر والتصوير والتسويق، سيجعل هناك فرصة للترويج السياحي، فالجميع يرى البروتوكولات التي يعقدها وزير الصناعة بالتعاون مع وزيرة الاستثمار ووزيرة السياحة، الخاصة بالسياحة والاستثمار.