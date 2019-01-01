سيد عبدالحفيظ: الأهلى فاز بألذ دورى

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، على تتويج فريقه ببطولة الدوري العام قائلا: "الفريق نجح في تجاوز الصعاب بعد أن تحمل الفريق الكثير من التجاوزات، لكن شخصية الأهلي دائما تحسم الأمور".



وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي بعد المباراة "منذ 6 أشهر كنا نلعب في برج العرب أيضا مع مصر المقاصة، الفارق كان مع المتصدر 14 نقطة، وكان متبقي لنا مباراتين مؤجلتين".



وتابع "نحن نراهن دائما على شخصية الأهلي، نشكر مجلس الإدارة على توفير كل الدعم للفريق خلال الفترة المقبلة خاصة انتقالات يناير، نشكر الجهاز الفني لتحمله الكثير من النقد، نشكر اللاعبين على ما قدموه".



وصرح "الأهلي حصل على الدوري، هذا ألذ دوري في التاريخ، لن أقول أنه صعب، لكنه لذيذ، لقد تحملنا الكثير من الإهانات والتجاوزات، الأهلي دائما يسامح الجميع، لا يوجد أي مشكلة، طالما فزنا بالدوري".



وأضاف "ما حدث من تصريحات صدرت منى فى فترة من الموسم كان هدفها الضغط علي المنافس وليس التقليل منه، نحترم الزمالك وسنستعد للمباراة بكل قوة، تبقى مباريات الأهلي والزمالك قمة لها وضعها وحسابتها".