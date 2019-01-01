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حوادث

"الداخلية" تكشف تفاصيل مقتل صاحب شركة في فيصل

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 11:57 ص
جريدة الدستور
عمرو المزيدي - ندى حمدي
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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، عن ملابسات قتل حارس عقار لصاحب شركة بلاستيك بمنطقة فيصل بالهرم.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، الأربعاء، إنه في ضوء جهود أجهزة مديرية أمن الجيزة لكشف غموض وملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام، من عامل بشركة للبلاستيك باكتشافه مقتل مالك الشركة 69 سنة، مقيم بمنطقة فيصل، بالشقة محل سكنه والتي يستغلها كمخزن للأدوات المنزلية، والعثور على جثته بها تهشم بالجمجمة.

أسفرت جهود فرق البحث الجنائي بمشاركة قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية مدير الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة، برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه سائق توك توك 30 سنة، سبق إتهامه في قضية إضرام النيران بأحد مراكز الشرطة، مقيم بجراج بمنطقة بولاق الدكرور، وأصل بلدته مغاغة بالمنيا.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر بسابقة عمله كحارس للعقار سكن المجني عليه "محل الواقعة" وطرده من العمل، ونظرًا لعلمه بثراء المجني عليه عقد العزم على قتله بقصد سرقته، وفي سبيل ذلك استغل خروجه لأداء صلاة الفجر واختبأ بمنور العقار ولدى عودة المجني عليه باغته وتعدى عليه بالضرب على رأسه بقطعة خشبية "تحصل عليها من منور العقار" فأودى بحياته واستولى على مبلغ 700 جنيه، هاتف محمول، وساعة يد، واعترف ببيعه الهاتف بمبلغ 450 جنيهًا.

وأضاف بإنفاقه المبلغ، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه لدى حارس عقار بالهرم، وأيضًا الساعة الخاصة بالمجني عليه "مدفونة أسفل سيارة متوقفة بالمنطقة، والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "القطعة الخشبية".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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