الأربعاء 24 يوليه 2019 الموافق 21 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

سياسي

"وفد الدقهلية ينظم قافلة طبية متكاملة بميت عاصم

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 11:39 م
جريدة الدستور
إسلام نصير
طباعة
ads
نظمت اللجنة العامة لحزب الوفد بالدقهلية برئاسة المحاسب محمد حلمي سويلم، عضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذي، بالتعاون مع المجتمع المدني، وبالتنسيق مع أساتذة كلية طب المنصورة، قافلة طبية متكاملة بقرية ميت عاصم التابعة لمركز منية النصر بالدقهلية.

جاءت هذه القوافل بتوجيهات ورعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد المليجي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، وإشراف الدكتور نسرين صلاح عمر وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع، والقائم بعمل عميد الكلية، وبالتنسيق مع الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

وشاركت كلية الطب بوفد مكون من 15 طبيبًا في التخصصات المختلفة: «الرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والباطنه العامة، وأمراض القلب، والأشعة التشخيصية، والجلدية والمخ والأعصاب، وجراحة العظام، والأطفال»، وغيرها من التخصصات، برئاسة الدكتورة ناريمان النشارن منسق لجنة الدعم الطبي والإرشاد بقطاع شؤون خدمة المجتمع بكلية الطب بجامعة المنصورة.

فيما شارك عدد من طلاب كلية طب المنصورة بهدف إعدادهم مهنيًا على أرض الواقع، والتعلم الفعلي لكيفية التعامل مع المرضى.

وقد قام أعضاء القافلة بالكشف وعلاج 1050 حالة، وتحويل العديد من الحالات لاستكمال الرعاية الصحية بمستشفيات جامعة المنصورة.

كما قامت لجنة الوفد بمنية النصر برئاسة جمال الشرباصي، وهناء عزت عضو لجنة المرأة، بالتعاون مع جمعية فرسان الخير، بالإعداد والتنسيق مع الوحدة الصحية من خلال توفير حجرات الكشف الوحدة الصحية بميت عاصم والتي فتحت أبوابها لاستقبال الأهالي بمختلف أعمارهم.

وكرم رئيس لجنة الوفد أساتذة كلية طب المنصورة المشاركين في القافلة، كما توجه بالتحية والتقدير للدكتور اشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، ومعاونيه من نواب وعمداء، والذين يساهمون بشكل أساسي في تسخير كافة الإمكانات الطبية والأدوية لخدمة المجتمع، من خلال تسيير العديد من تلك القوافل الطبية إلى القرى والنجوع والعزب الأكثر احتياجًا، لرفع المعاناة عن كاهل المرضى، حيث يتم الكشف وصرف الدواء مجانا.

ووجه «سويلم» الشكر لكلًا من الدكتور سمير أبو النور مدير الإدارة الصحية بمنية النصر، والدكتور تامر الطنبولي مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

قائمة الأهلي أمام المقاولون العرب في مباراة حسم الدرع

منذ حوالي 14 ساعة

هبوط أسعار الذهب بفعل صعود الدولار وجني أرباح

منذ حوالي 22 ساعة

على طريقتها الخاصة.. شيرى عادل تنفى انفصالها عن معز مسعود (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

قبل تحويل النقل الجماعى إليه.. 7 معلومات عن الوقود المزدوج

ads

الصور

image description

نجوم الفن يحتفلون بعقد قران هبة السيسي

image description

توقيع بروتوكول بين الأهلي واليونيسيف لدعم حقوق الأطفال فى مصر

image description

في ليلة سقوط الزمالك أمام الجونة.. "الدستور" ترصد أهم لقطات المباراة

image description

أبو هشيمة وجمال مبارك والسقا يشاركون في عزاء أرملة الراحل إبراهيم سعده

image description

صور افتتاح جراج روكسي

ads

الأكثر قراءة

"الداخلية" تُعري "هيومان رايتس واتش" أمام العالم

محمد الباز يكشف عن غلطة لا تغتفر للرئيس السادات (فيديو)

تفاصيل الواقعة المروعة لإحراق شاب لوالده في البحيرة (فيديو)

التموين: 3 محددات لاستبعاد المواطنين من البطاقة

ستوديو

5 أسئلة تقيس الصدمات النفسية عند الناس.. تعرف عليها

"صهيوني وافتخر".. من هو بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الجديد؟

علقة ساخنة من عقيلة راتب لصديقتها قادتها لعالم الفن.. تعرف على قصتها

مدرب حراس الإسماعيلي عن مباراة الزمالك: سنسعي لإثبات نفسنا أمام الجميع

ads

رياضة

ايندهوفن يهزم بازل في مواجهة مثيرة ودينامو وكوبنهاجن ينتصران

منتخب مصر لكرة السلة "رجال" يخسر أمام تشاد ببطولة الافروكان

بلخيثر وخليفة ينضمان لتدريبات الإفريقي التونسي

الرجاء يبحث عن مهاجم أفريقي لخلافة ياجور

الرئيس نيوز

النيابة تواجه فتاة العياط بفيديو"البنزينة" وتتتبع تليفونات المتهمين

إسرائيل تهدم مبان بالقدس..ومصر تعلق

الإفراج عن 1563 من نزلاء السجون بمناسبة ثورة 23 يوليو وعيد الأضحى

في ذكري يوليو السياسة الخارجية بين عبدالناصر والسيسي

منوعات

قهوة كوكاكولا والصودا خالية السكر ترفع سقف أهداف 2019

ماغي بوغصن تخضع لعملية استئصال ورم في الرأس

بيطري جنوب إفريقي يمسك بفهد مفقود في غرفة غسيل ملابس

تثمين التراث محور مباحثات بين المغرب والمنظمة الإسلامية للثقافة

كشكول

"التعليم" تحظر اسناد تدريس العربي والرياضات لمعلم واحد بالنظام الجديد

بالصور.. "عمر" يعقد لقاءًا مع معلمي الإسكندرية لمناقشة مشاكلهم

دبلومة مهنية بنظام التعليم الإلكتروني المدمج بجامعة الزقازيق

"آدم" يفوز بجائزة الإبداع بمشروعات تخرج إعلام بـ"آداب عين شمس"

إسلام سياسي

الإخوان فى تركيا ينتجون فيلمًا للإساءة لمصر

عمر خان: باكستان أمدت أمريكا بمعلومات لقتل زعيم القاعدة

اعترافات إخوانية بالانقسام بعد ثورة 30 يونيو.. ومبادرة داخلية لإنقاذ التنظيم

محمود الفقي المنشق عن الإخوان: الجماعة ستعاني 40 سنة في مصر.. (حوار)

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
مصانع الأبطال
القس. رفعت فكرى
التنوير
منى رجب
أول جسر مع الكيانات المصرية بالخارج
ماجد حبته
وفاة مدير وكالة ميتة!
المزيد

الثقافة

تيسير النجار تفوز بجائزة يوسف زيدان للإبداع بـ"جئتك بالحب"

"ثقافة الغربية" تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو

فرق "قصور الثقافة" تتألق على مسرح كورنيش مطروح

غدًا.. حفل فني لفرقة نغم البحر بجزويت الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك