"وفد الدقهلية ينظم قافلة طبية متكاملة بميت عاصم

نظمت اللجنة العامة لحزب الوفد بالدقهلية برئاسة المحاسب محمد حلمي سويلم، عضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذي، بالتعاون مع المجتمع المدني، وبالتنسيق مع أساتذة كلية طب المنصورة، قافلة طبية متكاملة بقرية ميت عاصم التابعة لمركز منية النصر بالدقهلية.



جاءت هذه القوافل بتوجيهات ورعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد المليجي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، وإشراف الدكتور نسرين صلاح عمر وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع، والقائم بعمل عميد الكلية، وبالتنسيق مع الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.



وشاركت كلية الطب بوفد مكون من 15 طبيبًا في التخصصات المختلفة: «الرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والباطنه العامة، وأمراض القلب، والأشعة التشخيصية، والجلدية والمخ والأعصاب، وجراحة العظام، والأطفال»، وغيرها من التخصصات، برئاسة الدكتورة ناريمان النشارن منسق لجنة الدعم الطبي والإرشاد بقطاع شؤون خدمة المجتمع بكلية الطب بجامعة المنصورة.



فيما شارك عدد من طلاب كلية طب المنصورة بهدف إعدادهم مهنيًا على أرض الواقع، والتعلم الفعلي لكيفية التعامل مع المرضى.



وقد قام أعضاء القافلة بالكشف وعلاج 1050 حالة، وتحويل العديد من الحالات لاستكمال الرعاية الصحية بمستشفيات جامعة المنصورة.



كما قامت لجنة الوفد بمنية النصر برئاسة جمال الشرباصي، وهناء عزت عضو لجنة المرأة، بالتعاون مع جمعية فرسان الخير، بالإعداد والتنسيق مع الوحدة الصحية من خلال توفير حجرات الكشف الوحدة الصحية بميت عاصم والتي فتحت أبوابها لاستقبال الأهالي بمختلف أعمارهم.



وكرم رئيس لجنة الوفد أساتذة كلية طب المنصورة المشاركين في القافلة، كما توجه بالتحية والتقدير للدكتور اشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، ومعاونيه من نواب وعمداء، والذين يساهمون بشكل أساسي في تسخير كافة الإمكانات الطبية والأدوية لخدمة المجتمع، من خلال تسيير العديد من تلك القوافل الطبية إلى القرى والنجوع والعزب الأكثر احتياجًا، لرفع المعاناة عن كاهل المرضى، حيث يتم الكشف وصرف الدواء مجانا.



ووجه «سويلم» الشكر لكلًا من الدكتور سمير أبو النور مدير الإدارة الصحية بمنية النصر، والدكتور تامر الطنبولي مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.