قبول استئناف متهمي الانضمام لجماعة إرهابية

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، قبول استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على إخلاء سبيل 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية، بتدابير احترازية، على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية والتحريض ضد الدولة.



كانت نيابة أمن الدولة العليا، أسندت إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

