عبدالله الثاني يتفقد المسجد الحسيني بعد حريق في حرمه

أجرى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، زيارة تفقدية للمسجد الحسيني التاريخي وسط العاصمة عمان، للاطلاع على آثار الحريق الذي اندلع الأربعاء الماضي داخل حرمه.



وذكر الديوان الملكي أن العاهل عبدالله الثاني توجه إلى المسجد الحسيني فور عودته إلى البلاد بعد زيارة في الخارج.



ووفقًا لوسائل إعلام أردنية، أكد الملك ضرورة إعادة تأهيل المسجد الحسيني "بما يليق بالمكانة الإسلامية والتاريخية له والحفاظ على طرازه المعماري"، مشددًا على أن المسجد الحسيني يعد معلمًا حضاريًا بارزًا من معالم العاصمة عمان.



واندلع حريق محدود في المسجد الحسيني، تمكنت كوادر الإطفاء من إخماده دون أن يتسبب بأي إصابات.