ضبط 4888 قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة

وجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.



أسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات- خلال 24 ساعة - عن ضبط 4 قضايا "سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل"، و879 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.



فيما شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات مكبرة استهدفت سارقي التيار من أصحاب المحلات والباعة الجائلين، وأسفرت عن ضبط 4888 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة ومخالفات شروط التعاقد.