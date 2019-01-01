أحمد ياسر ريان يعتذر للاعبي الزمالك

أعرب أحمد ياسر ريان، مهاجم الجونة، عن سعادته بهدفه في مرمى الزمالك، خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، وانتهى بالتعادل (2-2) ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



وتوجه ريان بالاعتذار لطارق حامد ومحمود علاء، لاعبي الزمالك، لما بدر منه والعصبية التي ظهرت خلال المباراة.



وأشار ريان، في تصريحات صحفية إلى أنه كان ينتظر مشاركته في المباراة ويترقب خلال أي وقت الدفع به على أمل التسجيل وهو ما حدث.



وأوضح لاعب الجونة أن فريقه كان قادرًا على خطف الفوز لولا خبرات لاعبي الزمالك التي ساعدتهم على العودة من جديد للقاء.



وعن وجهته المقبلة سواء بالإعارة مجددًا للجونة أو العودة للأهلي من جديد، قال ريان إنه ينتظر تحديد مصيره من جانب إدارة الأهلي، ويحترم القرار سواء بتمديد الإعارة من جديد أو استكمال المشوار مع القلعة الحمراء.