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بالفيديو.. صاروخ طارق حامد يمنح الزمالك التقدم على الجونة
الأحد 21/يوليه/2019 - 09:37 م
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أحرز
طارق حامد
،
لاعب وسط الزمالك
ومنتخب
مصر
هدف التقدم على الجونة خلال أحداث
المباراة
المقامة بين الفريقين في
الدوري
الممتاز
.
التفاصيل
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