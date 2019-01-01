موهوب اليابان يوجه الأضواء نحو برشلونة

تلقى فريق برشلونة الإسباني، اهتمامًا واسعًا من الجماهير اليابانية، منذ وصوله للعاصمة طوكيو، اليوم الأحد، ولكنه مختلف عن الزيارات السابقة التي قام بها الفريق للبلاد في السنوات الماضية.



وكشفت مختلف وسائل الإعلام اليابانية، عن أن الجماهير اليابانية وأيضًا إعلامها المحلي ركز بشكل كبير على الجناح الياباني الدولي هيروكي آبي، والذي تواجد مع بعثة برشلونة في اليابان، بعد أن تعاقد معه مؤخرًا من فريق كاشيما أنتلرز الياباني.



وذكرت صحيفة "سبونيتشي آنيكس"، أن الأمن تواجد بكثافة في صالة مطار هانيدا الدولي، من أجل تنظيم استقبال أكثر من 400 مشجع، الذين حضروا للقاء موهبة برشلونة الجديدة، والذي من المرجح خوض إحدى المباريات الودية لجولة الفريق باليابان.



في حين أكدت صحيفة "نيكان سبورتس"، أن فريق برشلونة يعلم بأهمية لاعبه الياباني في دياره، ليضعه في الصفوف الأمامية خلال حفل تقديم لاعبي برشلونة، والذي أقيم بأحد فنادق العاصمة طوكيو، حيث كان الحفل مخصصًا للبطولة الودية التي سيخوضها الفريق "كأس ريكوتين".



يذكر أن الفريق الإسباني تعاقد مع الياباني آبي، بعقد يمتد لـ4 سنوات، بمبلغ 1.1 مليون يورو، حسبما أعلنه النادي رسميًا في الأسبوع الماضي.