الأحد 21 يوليه 2019 الموافق 18 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

موهوب اليابان يوجه الأضواء نحو برشلونة

الأحد 21/يوليه/2019 - 09:28 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
طباعة
ads
تلقى فريق برشلونة الإسباني، اهتمامًا واسعًا من الجماهير اليابانية، منذ وصوله للعاصمة طوكيو، اليوم الأحد، ولكنه مختلف عن الزيارات السابقة التي قام بها الفريق للبلاد في السنوات الماضية.

وكشفت مختلف وسائل الإعلام اليابانية، عن أن الجماهير اليابانية وأيضًا إعلامها المحلي ركز بشكل كبير على الجناح الياباني الدولي هيروكي آبي، والذي تواجد مع بعثة برشلونة في اليابان، بعد أن تعاقد معه مؤخرًا من فريق كاشيما أنتلرز الياباني.

وذكرت صحيفة "سبونيتشي آنيكس"، أن الأمن تواجد بكثافة في صالة مطار هانيدا الدولي، من أجل تنظيم استقبال أكثر من 400 مشجع، الذين حضروا للقاء موهبة برشلونة الجديدة، والذي من المرجح خوض إحدى المباريات الودية لجولة الفريق باليابان.

في حين أكدت صحيفة "نيكان سبورتس"، أن فريق برشلونة يعلم بأهمية لاعبه الياباني في دياره، ليضعه في الصفوف الأمامية خلال حفل تقديم لاعبي برشلونة، والذي أقيم بأحد فنادق العاصمة طوكيو، حيث كان الحفل مخصصًا للبطولة الودية التي سيخوضها الفريق "كأس ريكوتين".

يذكر أن الفريق الإسباني تعاقد مع الياباني آبي، بعقد يمتد لـ4 سنوات، بمبلغ 1.1 مليون يورو، حسبما أعلنه النادي رسميًا في الأسبوع الماضي.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

الآن رابط تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2019 Tansik.Egypt.gov.eg

منذ يوم

بلاغ يطالب بالقبض على المعلق الجزائري حفيظ دراجى

منذ يوم

السكة الحديد: غرامة مالية ضخمة على من يستقل المرفق باشتراك منتهٍ

منذ يوم

فِتيان السلام.. تقارير: فرقة «BTS» الموسيقية تقوى الروابط الإنسانية وعلاقات الصداقة

ads

الصور

image description

أبو هشيمة وجمال مبارك والسقا يشاركون في عزاء أرملة الراحل إبراهيم سعده

image description

صور افتتاح جراج روكسي

image description

ضبط مصنع حلويات دون ترخيص ببرج العرب في الإسكندرية

image description

مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية

image description

حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية

ads

الأكثر قراءة

مطار القاهرة: لم يصلنا قرار بشأن تعليق الرحلات الجوية البريطانية

هل تعمد رياض محرز تجاهل رئيس الوزراء في نهائي أمم أفريقيا؟

الجريدة الرسمية تنشر قرار "الوزراء" بحظر التجوال في مناطق بسيناء

بلاغ يطالب بالقبض على المعلق الجزائري حفيظ دراجى

ستوديو

لأول مرة في مصر.. طلاب التعليم الفني سيحصلون على البكالورويس (فيديو)

الشبراوي يتقدم بالهدف الثاني للجونة أمام الزمالك (فيديو)

رئيس جامعة القناة يكشف أهمية الجامعات التكنولوجية: هتتخرج تلاقي شغل (فيديو)

شاهد.. لحظة انفعال حسام غالي بمباراة الجونة والزمالك (فيديو)

ads

رياضة

الزمالك يمنح الأهلي هدية الموسم بالتعادل أمام الجونة

بالفيديو.. صاروخ طارق حامد يمنح الزمالك التقدم على الجونة

ميلان يدرس التعاقد مع موهبة راسينج كلوب الأرجنتيني زراتشو

موهوب اليابان يوجه الأضواء نحو برشلونة

الرئيس نيوز

نيابة أمن الدولة تستأنف على إخلاء سبيل عضوي "6 أبريل"

جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البيطرية

هجوم شرس على محمد صلاح بسبب صورته الجديدة

"السكة الحديد للخدمات المتكاملة": زيادة مرتبات جميع العاملين

منوعات

سباق الجواميس.. موروث تقليدي في تايلاند

الحكومة العراقية: العام المقبل يشهد نهاية ملف المدارس الطينية

"روث الإبل" يُستخدم وقود لإنتاج الأسمنت في الإمارات

الإمارات ترسل بذور النخيل إلى الكوكب الأحمر

كشكول

اتحاد طلاب المدارس يعلن الفائزين بمسابقة الطلاب المثاليين على مستوى الجمهورية

920 طالبًا يسجلون في اليوم الأول بمعامل تنسيق جامعة عين شمس

جامعة حلوان تفوز بالمركز الأول في مسابقة التعليم في مصر

وفد صينى من جامعة نيتشيا يزور زراعة عين شمس

إسلام سياسي

تحذيرات أمريكية من بروباجندا "داعش"على مواقع التواصل الاجتماعي

"تانيا جويا".. إرهابية بريطانية عادت من التطرف إلى الاعتدال

اعتقال فرنسي بتهمة حيازة وثائق تدعو للإرهاب

ناجية إيزيدية تروي معاناتها وطفلها الرضيع داخل تنظيم داعش

مقالات الرأي
عمرو خالد
الرزق.. دعاء وأخذ بالأسباب «1»
محمود عابدين
كيف أصبحت روسيا صديقًا للقرد التركى؟
سيد عبدالقادر
وليمة على جثة الوطن
د.أحمد الخميسى
فيسبوك.. بدل المخبر أبوبالطو
المزيد

الثقافة

خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو.. رئيس دار الكتب: مصر الثقافية حاضرة بقوة قبل الثورة وبعدها

ثقافة جنوب سيناء تناقش تنشيط السياحة بنويبع

احتفلات ثورة 23 يوليو بثقافة شمال سيناء

"دار علوم القاهرة" تناقش أول رسالة دكتوراه في القانون الدستوري

صفحتنا ع الفيس بوك