الأحد 21 يوليه 2019 الموافق 18 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

أهلي جدة يفوز على جاركوفو الصربي

الأحد 21/يوليه/2019 - 08:01 م
جريدة الدستور
طباعة
ads
حقق فريق أهلي جدة السعودي لكرة القدم فوزًا كبيرًا 3-صفر على جاركوفو الصربي في المباراة الودية التي جرت بينهما، اليوم الأحد، ضمن فعاليات معسكر إعداد أهلي جدة في النمسا استعدادًا للموسم الجديد ببطولة الدوري السعودي للمحترفين والذي تنطلق فعالياته في 22 أغسطس المقبل.

وافتتح عمر السومة التسجيل لأهلي جدة في الدقيقة 40 ثم أضاف زميله عبدالفتاح عسيري الهدف الثاني في نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل حسين المقهوي الهدف الثالث في الدقيقة 73 من اللقاء.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يومين

مدرب الجزائر يتراجع عن إهانة المشجعين المصريين

منذ يوم

فِتيان السلام.. تقارير: فرقة «BTS» الموسيقية تقوى الروابط الإنسانية وعلاقات الصداقة

منذ يوم

"الآثار" تحقق في بصق زائر جزائرى على الملك سقنن رع

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الجريدة الرسمية تنشر قرار "الوزراء" بحظر التجوال في مناطق بسيناء

ads

الصور

image description

صور افتتاح جراج روكسي

image description

ضبط مصنع حلويات دون ترخيص ببرج العرب في الإسكندرية

image description

مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية

image description

حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية

image description

بالصور.. حفل مبهر في ختام كأس الأمم الإفريقية

ads

الأكثر قراءة

الجريدة الرسمية تنشر قرار "الوزراء" بحظر التجوال في مناطق بسيناء

مطار القاهرة: لم يصلنا قرار بشأن تعليق الرحلات الجوية البريطانية

بلاغ يطالب بالقبض على المعلق الجزائري حفيظ دراجى

حفيظ دراجي: مصر أبهرت العالم في "كان 2019".. وهذا الفرق بين "صلاح" و"محرز"

ستوديو

خطأ مشترك بين محمود علاء وحارس الزمالك (فيديو)

هيثم شاكر يطرح برومو كليب "ماتوصنيش" من ألبومه الجديد (فيديو)

منتج "ماكو" يتعاقد رسميًا مع النجم العالمي مراد يلدريم (صور)

محمد عساف يرد على هجوم دنيا بطمة عليه (فيديو)

ads

رياضة

الفرنسي كونكارت ينتقل لفولهام

أهلي جدة يفوز على جاركوفو الصربي

غدا.. منتخب الشباب لليد يلتقي فرنسا لحسم صدارة المجموعة الثانية بمونديال أسبانيا

كريستال بالاس يسعى لضم البلجيكي كاستانيي

الرئيس نيوز

رئيس سلطة الطيران المدني: ما العلاقة بين شغب جمهور الجزائر وتعليق الرحلات؟

الهضيبي: قرار الخطوط الجوية البريطانية بوقف رحلاتها أسبوعا "تعسفي"

في المهجر.. أحمد فؤاد الثاني: "ملك بلا عرش ولا مملكة"

"الوزير" يبحث مع شركة روسية أكبر صفقة في تاريخ "السكة الحديد"

منوعات

الإمارات ترسل بذور النخيل إلى الكوكب الأحمر

دبي تبني أول منزل بتقنية ثلاثية الأبعاد

انتشار نوع جديد للسياحة في روسيا

دراسة تحذر من تفاقم مخاطر الملح على الصحة في عام 2025

كشكول

محمد عمر يفتتح فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالإسكندرية

"باهى" يحضر عرضا لفيلم الممر مع ١٥٠ طالبا ببورسعيد

برلماني: إطلاق صندوق استثمار قومي خيري لدعم التعليم

"النيل الأهلية" تعلن مصروفاتها للعام الدراسي الجديد والحد الأدنى للقبول

إسلام سياسي

تحذيرات أمريكية من بروباجندا "داعش"على مواقع التواصل الاجتماعي

"تانيا جويا".. إرهابية بريطانية عادت من التطرف إلى الاعتدال

اعتقال فرنسي بتهمة حيازة وثائق تدعو للإرهاب

ناجية إيزيدية تروي معاناتها وطفلها الرضيع داخل تنظيم داعش

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حينما تتعطل أجمل الطاقات الثرية المنتجة المبدعة
ماجد حبته
ليس على الأعمى حرج
د. محمد أحمد داود
حميد أحداد يلوح بالرحيل عن الزمالك
ماجد حبته
الإسرائيليون الدواعش
المزيد

الثقافة

حفل موسيقي بمناسبة ذكرى ثورة يوليو بمسرح السلام.. الثلاثاء المقبل

"الأعلى للثقافة": فتح باب التقدم لمسابقة نجيب محفوظ للرواية

مناقشة "انتظرينى مطرا لا موسميا" ضمن فعاليات ثقافة المنيا

فتح باب التقديم لمسابقة نجيب محفوظ للرواية العربية

صفحتنا ع الفيس بوك