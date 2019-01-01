أهلي جدة يفوز على جاركوفو الصربي

حقق فريق أهلي جدة السعودي لكرة القدم فوزًا كبيرًا 3-صفر على جاركوفو الصربي في المباراة الودية التي جرت بينهما، اليوم الأحد، ضمن فعاليات معسكر إعداد أهلي جدة في النمسا استعدادًا للموسم الجديد ببطولة الدوري السعودي للمحترفين والذي تنطلق فعالياته في 22 أغسطس المقبل.



وافتتح عمر السومة التسجيل لأهلي جدة في الدقيقة 40 ثم أضاف زميله عبدالفتاح عسيري الهدف الثاني في نهاية الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني، سجل حسين المقهوي الهدف الثالث في الدقيقة 73 من اللقاء.