بارتوميو يلمح لمشاركة صفقات برشلونة الجديدة أمام تشيلسي في اليابان

لمح جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، لمشاركة ثلاثي الفريق الجديد أنطوان جريزمان، فرينكي دي يونج ونيتو في مباراة تشيلسي الودية.



ويواجه البلاوجرانا منافسه البلوز يوم الثلاثاء المقبل في أولى مبارياته الاستعدادية للموسم الجديد تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي.



وتحدث بارتوميو في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية عن المباراة، وقال: "بدايتنا أمام تشيلسي في كأس راكوتين أمر رائع، أتمنى أن تكون بطولة ناجحة".



وتابع: "سعيد لأن المباراة الأولى لجريزمان، دي يونج ونيتو ستكون في اليابان".



وانتقل الثلاثي خلال الأسابيع الأخيرة من صفوف أتلتيكو مدريد، أياكس أمستردام وفالنسيا لتدعيم صفوف برشلونة.