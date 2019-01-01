أهلي جدة السعودي يكثف مفاوضاته لحسم التعاقد مع "حجازي"

واصل نادي أهلي جدة السعودي، محاولاته للتعاقد مع اللاعب المصري أحمد حجازي مدافع فريق ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وقالت صحيفة "سبورت" السعودية، اليوم الأحد، إن إدارة النادي الأهلي السعودي ترفض التخلي عن فكرة ضم اللاعب الدولي المصري أحمد حجازي من صفوف ويست بروميتش ألبيون، وذلك رغم صعوبة المفاوضات مع ناديه الإنجليزي.



وأوضحت الصحيفة، أن نادي ويست بروميتش اشترط الحصول على مبلغ ستة ملايين يورو مقابل بيع أحمد حجازي، وهو ما يراه مسئولو نادي أهلي جدة مبلغا مبالغا فيه، إذ يواصل النادي السعودي مفاوضاته لتخفيض المبلغ المطلوب وحسم التعاقد مع اللاعب.



ويبلغ أحمد حجازي من العمر 28 عامًا، وانتقل إلى ويست بروميتش قادما من صفوف الأهلي المصري مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني، كما سبق له اللعب في صفوف فريقي الإسماعيلي المصري وفيورنتينا الإيطالي.