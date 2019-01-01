أوكرانيا تصوت اليوم فى الانتخابات البرلمانية المبكرة

بدأ الأوكرانيون في التصويت في انتخابات برلمانية مبكرة، اليوم الأحد، والتي يمكن أن تعزز سلطة الرئيس الجديد فولوديمير زيلينسكي وتسليم السياسي المبتدئ تفويضا أقوى لدفع التغيير في الدولة التي مزقتها الحرب.



تسبب زيلينسكي، الممثل الكوميدي الذي لم يكن لديه خبرة سابقة في صنع السياسة، في زلزال سياسي بعد فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية في أبريل، ولقد وصف نفسه بأنه رجل يتصدى للفساد ويرفع مستويات المعيشة في واحدة من أفقر دول أوروبا.



حزب زيلنسكي، قاد باستمرار استطلاعات الرأي للتصويت البرلماني، لكنه ربما كان أقل من الأغلبية، وفي الوقت الحاضر، يتقاسم الزعيم البالغ من العمر 41 عامًا السلطة مع مجلس الوزراء والمشرعين الموالين في معظمهم لسلفه.