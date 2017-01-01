وفاة عامل نتيجة الإفراط فى تناول مشروبات الطاقة

توفي عاملا بناء في ولاية جاكرتا في إندونيسيا نتيجة إفراطهما في تناول كميات كبيرة من مشروبات الطاقة.



يفيد موقع AsiaOne جاء في بيانات رجال الشرطة، أن رئيس العمال اكتشف جثة الرجلين يوم الثلاثاء 16 يوليو الجاري. اعتقد رئيس العمال أنهما يتقاعسان في عملهما، وقرر زيارتهما في مسكنهما. فوجد في الغرفة التي يسكنانها أكياسا فارغة لمسحوق الطاقة وزجاجتين من مشروب الطاقة وقارورتي ماء، وجثتين هامدتين.



يقول توم سيرايت، خبير الطب الشرعي: "نعتقد بأن الرجلين توفيا نتيجة تناولهما جرعات كبيرة من مشروبات الطاقة، حيث كما يبدو استهلكا كيسا كاملا من مسحوق الطاقة، من دون أن يأكلا شيئا طوال اليوم".



لم تسجل الشرطة أي أثر للعنف على الجثتين، ولا توجد في الغرفة أي آثار للمقاومة، وكل ما هنالك أنهما كلما شعرا بالتعب تناولا مشروبات الطاقة باستمرار، وفقا لخبير الطب الشرعي.



ويذكر أن مواطنة بريطانية أعلنت عام 2018 أنها كانت مدمنة على مشروبات الطاقة، ما تسبب في فقدانها مؤقتا لحواس البصر والسمع واللمس وكادت أن تموت، لذلك قررت فضح هذا الأمر، ومطالبة السلطات بمنع بيع مشروبات الطاقة للمراهقين.