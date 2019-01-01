"التسجيل إلكترونى".. 5 معلومات عن المؤتمر الوطنى السابع للشباب

يعقد المؤتمر الوطنى السابع للشباب نهاية يوليو الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى العاصمة الإدارية الجديدة للتأكيد على حرص الرئيس على مواصلة الحوار مع الشباب من مختلف القطاعات، وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عنه.



- يعقد المؤتمر لمدة يومى ٣٠ و٣١ يوليو الجاري.

- تشهد فعالياته لأول مرة، مؤتمر المانحين الخاص بمبادرة حياة كريمة.

- المؤتمر يدعم حرص الدولة المصرية على القضاء على الفقر وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياج3ا بالتعاون مع القطاعات الخاصة والمؤسسات المدنية وشركاء التنمية.

- يشارك فى المؤتمر عدد كبير من الشباب يمثلون كل شرائح من الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين الأحزاب ومن قام بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني.

- يعتبر المؤتمر الوطني للشباب هو ملتقى دوري للحوار المباشر بين الشباب وممثلين عن الحكومة المصرية ومؤسساتها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.





