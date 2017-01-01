"بي واى دى" و"تويوتا" تُطوران مركبات سيارات كهربائية

أعلنت شركة "بي واي دي" الصينية لصناعة سيارات الطاقة الجديدة، أمس الجمعة، أنها ستُشارك شركة "تويوتا" اليابانية لتطوير مركبات تعمل بالبطاريات الكهربائية وبطاريات سيارات.



وستعمل الشركتان بشكل مشترك لتطوير طرازين (سيارة ركاب وسيارة رباعية الدفع منخفضة الجسم) سيحملان علامة تويوتا، فيما من المتوقع أن يتم إطلاقهما في الصين بحلول العام 2025.



وبدأت "بي واي دي" في شهر فبراير الماضي بناء أول مصنع بطاريات لها للمركبات الكهربائية في بلدية تشونغتشينغ بجنوب غربي الصين، حيث يتوقع أن يصبح معمل بطاريات الطاقة قيد البناء قاعدة إنتاج بطاريات رئيسة لسيارات الطاقة الجديدة في الصين.



ورغم الضغوط التراجعية لسوق السيارات الصينية الخارجية، ارتفعت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في العام الماضي 2018، مُسجلة نموًا بنسبة 61.74 بالمئة على أساس سنوي عند 1.26 مليون وحدة، وفقا لجمعية صُنّاع السيارات في الصين.