يورجن كلوب يعلق على إصابة روبرتسون ويوضح لماذا سيجري جراحة

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على غياب النجم الاسكتلندي أندرو روبرتسون بسبب الإصابة.



وتأكد اجراء مدافع ليفربول لجراحة في اليد، قد تجعله يغيب عن المباريات التحضيرية بالكامل للريدز ويعود مطلع الموسم الجديد.



وقال كلوب: "أمر سيء بالنسبة لنا، لقد تعرض للعض بشكل كبير، ليس كلبًا، لكن أعتقد أنه كان عنكبوتًا أو بعوضة، وهو ما أدى إلى إصابته بهذه الطريقة في يده، لذلك سيجري جراحة".



وأكد: "ديان لوفرين سيعود ويشارك في المباريات الودية، أصبحت لياقته على مايرام الآن، لقد كان يعاني من بعض الانزعاجات في الركبة".



واختتم: "قبل بداية الموسم سيكون هناك فترة من البرامج الفردية للاعبين ومجموعات مختلفة من التمارين".



