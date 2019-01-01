ماى لن تحضر العرض العسكرى التقليدى فى العيد الوطنى الفرنسى

تتغيب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، هذا العام عن العرض العسكري التقليدي الأحد لمناسبة العيد الوطني الفرنسي، على أن يمثلها نائب رئيس الوزراء ديفيد ليدينغتون، وفق ما أفادت متحدثة باسم الحكومة البريطانية وكالة فرانس برس السبت.



ولن تنتقل ماي التي سيعرف اسم خلفها خلال عشرة أيام، إلى فرنسا، علمًا بأنها ستسلم منصبها في 24 يوليو بعد تصويت أعضاء حزبها المحافظ للاختيار بين مرشحين هما وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، ووزير الخارجية الحالي جيريمي هانت.



ولمناسبة العيد الوطني، يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، على مائدة الغداء في الإليزيه عشرة من القادة الأوروبيين، بينهم المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.



ويقام العرض العسكري التقليدي لمناسبة 14 يوليو هذا العام تحت شعار التعاون العسكري الأوروبي.



ويحضره ممثلو تسع دول تشارك إلى جانب فرنسا في مبادرة التدخل الأوروبية، التي أبصرت النور قبل عام بمبادرة من ماكرون، بهدف تطوير "ثقافة استراتيجية مشتركة"، والدول هي بلجيكا وبريطانيا وألمانيا والدنمارك وهولندا وأستونيا وإسبانيا والبرتغال وفنلندا.