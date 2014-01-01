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رياضة

برشلونة يضم جريزمان من أتليتيكو مدريد

الجمعة 12/يوليه/2019 - 03:35 م
جريدة الدستور
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أعلن برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، في بيان اليوم الجمعة، أنه ضم أنطوان جريزمان من أتليتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو "135 مليون دولار" عقب دفعه لمبلغ الشرط الجزائي.

ورفض جريزمان "28 عامًا" مهاجم منتخب فرنسا الانتقال لبرشلونة العام الماضي، ووقع على عقد جديد مع أتليتيكو لكنه أعلن في مايو الماضي أنه سيرحل عن الفريق المنتمي للعاصمة الإسبانية والذي أمضى فيه خمسة مواسم منذ انضمامه إليه قادمًا من ريال سوسيداد في 2014.
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