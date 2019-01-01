الجمعة 12 يوليه 2019 الموافق 09 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

مركز المصالحة الروسى: أكثر من 500 شخص غادروا مخيم الركبان فى سوريا

الجمعة 12/يوليه/2019 - 12:01 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن أكثر من 500 شخص غادروا مخيم الركبان للنازحين على الحدود بين سوريا والأردن، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقال رئيس المركز الروسي، اللواء أليكسي باكين: "خرج خلال الـ 24 ساعة الأخيرة نازحون من مخيم الركبان عبر معبر جليب. وعاد إلى الأراضي تحت سيطرة الحكومة السورية 519 شخصا".

وأكد باكين تقديم المساعدة الطبية اللازمة لجميع النازحين الذين غادروا المخيم، وتم تزويدهم بالمواد الغذائية والمستلزمات الأساسية.

وذكر رئيس المركز الروسي أن المسلحين أطلقوا النار على 3 بلدات في محافظتي اللاذقية وحلب ومدينة حماة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضاف أن العسكريين الروس نفذوا عملية واحدة لنقل المساعدات الإنسانية إلى السكان في محافظة حمص.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

البترول: تراجع متأخرات شركات النفط الأجنبية إلى 900 مليون دولار

منذ حوالي 13 ساعة

الحكومة: لا زيادة فى أسعار السجائر المحلية بسبب "الوقود"

منذ حوالي 12 ساعة

إعلامي الوزراء يكشف حقيقة تداول "شمام" مُسرطن بالأسواق

منذ حوالي 17 ساعة

نظام "جديد" لتصفيات مونديال 2022 فى إفريقيا

ads

الصور

image description

محاربو الصحراء يقتلون الأفيال على أرض الفراعنة (صور)

image description

60 صورة ترصد مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا

image description

30صورة .. ترصد مباراة السنغال وبنين

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

ads

الأكثر قراءة

موهبة ويست بروميتش ينضم لبرشلونة

البنك المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

المستشارة فاطمة قنديل أول قاضية على منصة "الجنايات"

الرئيس السيسى يحضر زفاف عروسين ويشهد على عقد قرانهما

ستوديو

عمرو أديب معلقا على صعود الجزائر: "مدرب ينزف حبا لبلده"

شخصية من نجوم الزمن الجميل تتمنى شيماء سيف تقديمها.. من هي؟

تعرف على سر منع عبد المنعم مدبولي أولاده من الاختلاط بالفنانين

مقتل 12 شخصا في إعصار قوي ضرب موسكو

ads

رياضة

ماريانو يحسم مستقبله مع ريال مدريد

وكيل مارتينيز يؤكد اهتمام برشلونة

فرجاني ساسي يفوز بجائزة رجل مباراة تونس ومدغشقر

طبيب البرازيل يكشف تطورات حالة نيمار بعد إصابته

الرئيس نيوز

هل تم تسريب نتيجة الثانوية العامة قبل اعتمادها رسمياً؟

مسؤول بمجلس الوزراء: إنشاء "وزارة للسعادة" في مصر

"الحركة الوطنية": تثبيت سعر الفائدة ينشط البورصة ويشجع الاستثمار

السبت.. محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"

منوعات

"تربويون بلا حدود".. منظمة عالمية لنشر التعليم

خوفًا من السرطان.. 8 دول تفرض ضريبة على السكر

لصحة أفضل.. أطعمة يجب تناولها مرة أسبوعيا على الأقل

مليارات الدولارات من أجل لباس لمرة واحدة.. ومنظمة خيرية تعلق

كشكول

تعرف على موعد امتحانات "سمر كورس" بجامعة الأزهر

السبت.. عقد اللقاء التعريفي لمعهد العلوم الإسلامية بمنطقة الإسكندرية

ننشر نتيجة الفرقة الثالثة شعبة الحديث بـ"أصول دين" أسيوط

"يونس" يتفقد امتحانات الدور الثاني لمراحل النقل بفتيات الغردقة النموذجى

إسلام سياسي

إخواني منشق: الـ"فُجر" ضريبة الخصومة مع الإخوان

المسماري فور نجاته: السراج دفع أموالًا لـ"لخونة" في بنغازي

قيادي بالدعوة السلفية:هذه أسباب عدم تحالفنا مع الإخوان بعد٢٥يناير

شكاوى جديدة للجمعيات الحقوقية ضد إخوان اليمن

مقالات الرأي
أحمد سليم
قصة شارع
مدحت بشاى
فريق يغيظ فى قيظ «بؤونة»
ماجد حبته
عاصمة تنزانيا الجديدة
خالد عكاشة
معضلة الوجود الإيرانى المسلح فى سوريا
المزيد
ads

الثقافة

مد عرض "بيت الأشباح" لأسبوعين على المسرح العائم

وائل خورشيد يكتب: عن اللاشيء

غدًا.. "طرق تفريغ الطاقات السلبية" بمكتبة المستقبل

برنامج عروض نوادي المسرح المميزة بثقافة الدقهلية

صفحتنا ع الفيس بوك