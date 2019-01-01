خضيرة يحدد وجهته القادمة بعد اقتراب رحيله من يوفنتوس

حدد النجم الألماني المخضرم سامي خضيرة لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، وجهته القادمة بعد اقتراب رحيله من السيدة العجوز، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.





وأكدت صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية مساء اليوم الخميس، أن الألماني المخضرم سامي خضيرة الذي يبلغ من العمر 32 عامًا، يدريس العرض المقدم له من قبل نادي فنربخشة التركي الذي ينوي التعاقد معه هذا الصيف.



وأشارت الصحيفة الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى أن سامي خضيرة يدرك أنه ليس ضمن حسابات المدرب ماوريسيو ساري المدير الفني الجديد لنادي يوفنتوس الإيطالي، حيث يشعر أن الوقت قد حان لمغادرة البيانكويري خاصة مع العرض الجيد من فنربخشة التركي.



وقالت أن أن سامي خضيرة لاعب نادي ريال مدريد الإسباني السابق، يعلم أنه لن يشارك بصفة مستمرة تحت قيادة ماوريسيو ساري خاصة ومع وصول ثنائي خط الوسط أرون رامسي وأدريان رابيو، ويفكر حاليًا في قبول عرض نادي فنربخشة التركي الذي تقدم بعرض مغري للاعب الألماني.



وذكرت أن خضيرة لا يحب فكرة الرحيل عن نادي يوفنتوس الإيطالي، ولكنه يحتاج إلى المشاركة في دقائق أكثر في السنوات القليلة المتبقية في مسيرته، ويعتقد أن خيار فنربخشة هو الأفضل.