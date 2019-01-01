يوفنتوس يرفع عرضه لضم دى ليخت

ذكر تقرير صحفي هولندي أن نادي يوفنتوس الإيطالي رفع عرضه للحصول على خدمات ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



وقالت صحيفة دي تيليجراف، إن يوفنتوس رفع عرضه إلى 67 مليون يورو، من أجل ضم دي ليخت وتقديمه في تورينو، السبت المقبل.



يأتي ذلك بعدما رفض أياكس أمستردام، العرض السابق الذي قدمه يوفنتوس، والذي بلغ 50 مليون يورو.



ويتطلع أياكس إلى الحصول على 75 مليون يورو نظير رحيل دي ليخت، خاصة أن مينو رايولا، وكيل اللاعب، سيحصل على 11 مليون يورو نظير إتمام الصفقة للسيدة العجوز.



وتشير تقارير صحفية إلى أن يوفنتوس توصل لاتفاق مع دي ليخت، يقضي بتوقيعه على عقد لمدة 5 سنوات، مقابل الحصول على 9 ملايين يورو كراتب سنوي بالإضافة إلى المكافآت، لكن الصفقة لا يمكن أن تتم دون موافقة أياكس.



وحال رحيل دي ليخت، سيضطر أياكس للبحث عن مدافع بديل، وأحد المرشحين هو اللاعب إدسون ألفاريز.

