محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير بعد الخروج من أمم إفريقيا

أبدي محمد صلاح جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر حزنه الشديد لخروج منتخب الفراعنة من بطولة أمم أفريقيا من دور الــ16 بعد الهزيمة من جنوب أفريقيا بهدف نظيف.



وقال صلاح عبر حسابه بموقع تويتر اليوم: "حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية.. كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية، اللي لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها...والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم".



فيما أعلن هاني أبوريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا.