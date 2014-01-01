الدوليون ينتظمون في معسكر الأهلي بإسبانيا بعد 4 أيام

ينتظم كل من محمد الشناوي، وأيمن أشرف، ومروان محسن، ووليد سليمان، رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في معسكر الفريق بمدينة اليكانتي الإسبانية بعد 4 أيام، إبان مشاركتهم مع المنتخب الوطني في بطولة امم إفريقيا التي تقام في مصر، بعدما ودع المنتخب الوطني البطولة أمس، السبت، من دور ال١٦ بالخسارة من جنوب إفريقيا.



وكان الأهلي قد بدأ معسكره المغلق في مدينة اليكانتي أمس، ويخوض الفريق مرانه اليوم على فترتين وفقا للبرنامج الذي أعده الجهاز الفني بقيادة الأوروحواياني مارتن لاسارتي.



ويخوض الأهلي تجارب ودية خلال معسكر إسبانيا لتنفيذ فكر الجهاز الفني خلال المعسكر التدريبي.