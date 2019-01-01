موراي وسيرينا يستهلان مباراتهما بالفوز في منافسات الزوجي المختلط بويمبلدون للتنس

بدأ أندي موراي وسيرينا ويليامز شراكتهما في منافسات الزوجي المختلط ببطولة ويمبلدون للتنس بالفوز على الزوجي المكون من الألماني أندريس ميس والتشيلية أليكسا جواراتشي 6 4 و6 1 اليوم السبت.



وقرر الثنائي موراي وويليامز، اللذان يملكان سويا 26 لقبا في بطولات الجائزة الكبرى (جراند سلام)، ان يلعبا سويا ليحافظا على جاهزيتهما في المباريات.



وعاد موراي للمنافسات الرسمية في بطولة كوينز في يونيو الماضي بعد اجراءه جراحة ناجحة في الفخذ.



وكانت آخر مشاركة لويليامز 37 عاما في بطولة فرنسا ثم شاركت بعدها في بطولة ويمبلدون بسبب مشاكل في الركبة.



وخسر موراي في منافسات زوجي الرجال مع زميله الفرنسي بيار هوجو هربرت وقال "فخذي بخير".



وأضاف: "للحقيقة خسرت في منافسات زوجي الرجال لذلك كل طاقتي سخرتها لهذه المباراة".



وأكد: "كانت بداية جيدة، عدنا بشكل جيد وكلانا لعب ضربات الإرسال بشكل جيد".



وأضافت ويليامز: "لم نلعب سويا من قبل، لذلك كنا في منحنى التعلم. أردنا البدء بشكل سريع ولعبنا هذه المباراة بشكل جدي".



وفي الدور الثاني، سيلعب موراي وسيرينا مع الفرنسي فابريس مارتين والأمريكية راكويل أتاو.



والفائز من هذه المواجهة سيواجه الزوجي المكون من البرازيلي برونو سواريس والأمريكية نيكول مليتشار، وهو الزوجي المصنف أول في البطولة، وحاما اللقب.