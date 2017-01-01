انخفاض الأرباح التشغيلية لشركة إل جى بنسبة 15.4% فى الربع الثانى من العام

أعلنت شركة إل جي للإلكترونيات عن انخفاض أرباحها التشغيلية للربع الثاني بنسبة 15.4% مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك أساسا إلى تباطؤ نشاطها في مجال الهواتف الذكية.



وقالت شركة صناعة الإلكترونيات الكورية الجنوبية في تقرير للأرباح، إنها تتوقع تحقيق أرباح تشغيلية قدرها 652.2 مليار وون (557 مليون دولار) في الفترة من أبريل إلى يونيو، وذلك أقل من متوسط توقعات السوق البالغة 774 مليار وون.



وأضافت الشركة أنه من المتوقع أيضا أن تبلغ مبيعاتها 15.6 ترليون وون في الربع الثاني، بزيادة 4.1 % عن العام السابق



بيد أن الشركة لم تقدم تفصيلا لأداء كل قسم بشركتها، مضيفة أنها ستصدر تقرير الأرباح في وقت لاحق من هذا الشهر.



هذا أرجع المحللون تراجع الأرباح الأسوأ من المتوقع إلى تباطؤ نشاط مبيعات الهواتف الذكية للشركة، والتي كان من المتوقع تؤدي إلى التأثير بالسلب على الأرباح القوية من مبيعات الأجهزة المنزلية.



وقدر المحللون العجز في الأرباح التشغيلية الخاصة بأعمال الهواتف المحمولة بالشركة بأكثر من 200 مليار وون في الربع الثاني من العام، لتسجل الشركة خسارة متواصلة للربع التاسع على التوالي.



على الرغم من أن الاستقبال الجيد لهاتف الشركة الجديد "في 50 ثينك" والذي يعد أول هاتف ذكي يدعم تقنيات الجيل الخامس لإل جي، في السوق المحلية منذ إطلاقه في أوائل مايو، إلا أنه فشل في تغطية عجز المبيعات في قسم الهواتف المحمولة.



أطلقت الشركة كذلك هاتفها "في 50" في الولايات المتحدة بالشراكة مع "سبرينت" و"فيرزون" خلال الشهرين الأخيرين على التوالي، ولكن الاستجابة المبدئية كانت فاترة نظرا لضعف البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس في البلاد.



يجدر الإشارة إلى أن حصة "إل جي" في سوق الهواتف الذكية في الولايات المتحدة بلغت 16% في عام 2018، وفقًا لمركز تحليل الصناعة "استراتيجي أنليتكس."



هذا وأرجع "بارك جانج-هوو" الباحث بشركة التصنيف الإئتماني "دايشين سيكيوريتيز" سبب فشل "في 50" في زيادة المبيعات الشركة في سوق أمريكا الشمالية إلى "تكاليف التسويق الباهظة،" الأمر الذي أدى إلى مساهمة الهاتف الجديد المحدودة في تحسين ربحية قسم الهواتف المحمولة.



هذا ويعتقد المحللون أن الطلب القوي على أجهزة إل جي المنزلية قد ساهم في تحسين مبيعاتها الإجمالية.

تتمتع الشركة بمبيعات سريعة للمنتجات ذات الصلة بجودة الهواء ومن ضمنها أجهزة تنقية الهواء والمجففات والأجهزة المنزلية الأخرى.



وتراجعت أسهم "إل جي للإلكترونيات" بنسبة 5.22% مسجلة 72،600 وون في بورصة سيئول، وهو رقم أقل بكثير من الأرباح التي سجلها مؤشر كوسبي والتي بلغت 0.09%.