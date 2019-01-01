"الآثار السلبية للأمية" ندوة فى جامعة مطروح

عقد مدير عام فرع محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح، اليوم الخميس، ندوة تثقيفية تحت عنوان "الآثار السلبية الناتجة عن الأمية"، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو بكر، الأستاذ في قسم اللغة العربية بجامعة مطروح، ومجموعة من طالبات الجامعة.



وبحث عادل مسلم، مدير عام فرع محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح، كيفية مساعدة فرع الهيئة للقضاء على الأمية بمطروح، وخاصة الدور النسائي.



وقال مدير عام فرع محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح، إن الهيئة العامة لتعليم الكبار لها تاريخ ودور كبير، موضحًا أن الجهات التي تشارك فى القضاء على الأمية بمطروح لها دور أكبر فى نشر الوعي.



وأوضح عادل مسلم أن العادات والتقاليد سبب من أسباب الأمية فى مطروح، مشيرًا إلى أنه تم الاستماع إلى آراء ومقترحات طالبات الجامعة خلال الندوة.