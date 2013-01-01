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رياضة

لعنة الإصابة تدمر سلاحًا مستقبليًا لبوروسيا دورتموند

الإثنين 01/يوليه/2019 - 03:09 م
الإيطالي داريو سكوديري
الإيطالي داريو سكوديري
وكالات
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اعتبر مسئولو بوروسيا دورتموند، الإيطالي داريو سكوديري، من أسلحة النادي الخفية التي كان يعدها لفريقه الأول.

بيد أن القدر أراد شيئا آخر، هو أن ينهي اللاعب مسيرته وهو بالكاد في 21 من العمر.

بداية القصة حدثت في 14 من سبتمبر من عام 2016، حين كان لاعب فريق دورتموند للشباب يشارك في مباراة أمام فريق ليجيا وارسو.

وفجأة بعد نزال في منطقة الجزاء، انحنى اللاعب على الأرض موجوعًا بسبب التواء عضلة الساق.

بعد أيام قليلة، أعلن النادي عن نتيجة الفحص الطبي الذي أظهر أن ركبة اللاعب تعرضت لتلفٍ كامل، ما يستلزم إجراء تسع عمليات كاملة للاعب حتى لا يتم بتر الساق.

منذ ذلك الحين حاول هذا الشاب المستحيل للتغلب على إصابته، وسط إلحاح الأطباء بالابتعاد عن اللعب.

في نهاية المطاف قرر الاعتزال هذا الموسم تزامنا مع انتهاء عقده رسميا مع فريقه دورتموند.

ويوضح داريو سكوديري لصحيفة "رور ناخشتن" الصادرة في غرب ألمانيا أنه "لا أحد يمكنه معرفة ما الذي سيحصل في عالم كرة القدم، ولهذا اخترت الطريق الآمن".

بوروسيا دورتموند من جهته، رفض ترك اللاعب يواجه محنته وحيدا، فعرض عليه مقعدا في أكاديمية الكرة التابعة للنادي، وهو ما أكده اللاعب أمام الصحيفة الألمانية نهاية الأسبوع قائلا: "لطالما وقف دورتموند إلى جانبي. وقد عُرض عليّ مؤخرا مقعد للدراسة، بوروسيا دورتموند إنه عائلتي".

يذكر أن سكوديري سبق له أيضا أن شارك مع المنتخب الإيطالي لكرة القدم تحت سن 19.

وبعد الإصابة، لعب لدورتموند في صيف 2018 في مباراة ودية للفريق دون 23 عاما، وبعد عشرين دقيقة تمّ استبداله، وكانت هذه مباراته الأخيرة كلاعب محترف.
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