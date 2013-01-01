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تحقيقات وملفات

كيف يعوق ارتفاع أسعار تذاكر الطيران الداخلي تنشيط السياحة في مصر؟

الإثنين 01/يوليه/2019 - 01:58 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هايدي حمدي
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الكثير منّا يرغب في التعرف على معالم بلده التي يتحاكى بها العالم أجمع، فمصر تمتلك معالم وأماكن أثرية وسياحية لا تراها إلا داخلها، فهي تتميز بها عن أي بلد في العالم، لذا دومًا ما يرغب أهل البلد نفسها في أخذ جولة في كل محافظاتها.

يجول في بالنا دومًا الوسيلة الأسرع والأكثر راحة عند ركوبها؛ للوصول إلى المكان المراد بسرعة، ودون شعور بتعب، وربما تكون تلك الوسيلة هي الطيران، لكن كيف السبيل إلى ذلك في ظل ارتفاع أسعار تذاكر الطيران الداخلي، ما ينتج عنه حجب فكرة استخدامه بالتالي قد يكون عاملًا في تعطيل السياحة الداخلية.

ومن هنا، تقدم النائب محمد فؤاد، عضو محلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الطيران المدني الفريق يونس المصري، بشأن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران الداخلي، الأمر الذي يؤثر على السياحة الداخلية، ما يضيع على الدولة موردًا ماليًا مهمًا.

"الدستور" انطلقت في جولة بين عدد من الشركات السياحية، لمعرفة ردها حول فكرة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران الداخلي، محمد إبراهيم، رئيس شركة ليدي إيجيبت تورز للسياحة، قال إن خفض الأسعار بالتأكيد سيزيد من فرصة السياحة الداخلية، مشيرًا إلى أنه سيتيح لعدد أكبر من الركاب، حيث سيكون السعر أفضل بكثير لمن يريد السفر داخل البلد، لافتًا إلى أن أرباح التذاكر لشركات السياحة ضعيفة، ولكن يمكن تعويضها بعدد أكبر من الحجوزات.

ويتفق معه أحمد شاكر، صاحب شركة إيجي تورز، حول أن انخفاض أسعار التذاكر سيسهم بشكل كبير في زيادة نسبة السياحة الداخلية للمواطنين، فهي وسيلة أسرع وأسهل عليهم من الانتقال البري أو البحري، ورغم أن ذلك قد يكون فيه نسبة خسارة على شركات سياحية باعتبار أن نسبتها ليست بالكبيرة في تلك الحجوزات الداخلية، إلا أنهم على استعداد للتكاتف مع جهود الدولة لتنشيط السياحة مرة أخرى.

فيما يرى سيد الشربيني، صاحب شركة إيجل تورز، أن المواطنين لا يعتمدون بشكل كبير في السفر الداخلي على الطيران فيما عدا فئات اجتماعية معينة، لذا فإن فكرة أسعار الطيران الداخلي حتى لو تم تخفيضها فإن ذلك لن يسهم بدرجة كبيرة في زيادة السياحة الداخلية، لأن المواطن العادي يفضل الانتقال في الأغلب بريًا سواء من خلال المواصلات أو استقلال سيارته الخاصة.

النائب محمد فؤاد، أعرب عن استيائه من إحجام العديد من المواطنين عن السياحة الداخلية وتفضيل السياحة الخارجية والأوروبية؛ بسبب هذا الارتفاع المبالغ فيه في تكلفة تذاكر الطيران.

جمال نبوي، الخبير السياحي، قال إن أسعار الطيران الداخلية مبالغ فيها، وتشكل عقبة كبيرة في طريق عملية تنشيط السياحة الداخلية، مطالبًا الجهات الرقابية المسئولة عن السيطرة على أسعار تلك التذاكر بالتدخل لإيقاف ذلك والاعتدال في وضع تسعيرة للطيران الداخلي.

في بيان للنائب محمد فؤاد، أكد أن الدولة لا تدخر جهدًا في إعادة تنشيط السياحة والاهتمام بها لإعادتها إلى عهدها الأول المزدهر، مطالبًا بضرورة التعاون مع مساعي الدولة وحل المشكلات التي قد تمثل عائقًا يحيل دون تحقيق هذا الهدف السامي.

وتذكر خلال بيانه الدور الذي لعبته السياحة الداخلية الفترة الماضية، ودعمها للسياحة المصرية أثناء الأزمات التي شهدتها، موجهًا طلب الإحاطة إلى لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، لبحثه واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.

أغلى أسعار تذاكر طيران فى العالم:
الخطوط الجوية من نيويورك إلى بكين: يبلغ سعر تذكرة الطيران 27000 دولار.
الخطوط الجوية من هونغ كونج إلى نيويورك: تبلغ سعر التذكرة 26572 دولار.
الخطوط الجوية من لوس أنجلوس إلى طوكيو: يبلغ سعر تذكرة الطيران للدرجة 16000 دولار.
الخطوط الجوية من لوس أنجلوس إلى ملبورن: الدرجة الأولى 14974 دولار.
الخطوط الجوية السنغافورية إلى نيويورك: تبلغ التذكرة 14000 دولار.
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