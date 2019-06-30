أسعار الخضراوات اليوم.. "الطماطم" بـ4 جنيهات للكيلو

قال ناجي نجيب، عضو شعبة الخضار والفاكهة بالقاهرة، إن هناك استقرار في أسعار الخضار، اليوم الأحد، وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 1.5 و4 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 1.5 و2.5 جنيه، وبلغ سعر الخيار الصوب من 2 إلى 3 جنيهات.



وأضاف "نجيب"، في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن سعر الجزر تراوح ما بين 3 و6 جنيهات، وبلغ سعر البطاطس ما بين 3 و4 جنيهات للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2.5 و3.5 جنيه للكيلو.



وسجلت أسعار الكوسة ما بين 1.5 و2.5 جنيها للكيلو، والفاصوليا ما بين 5 و9 جنيهات، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1.5 إلى 3 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 2 إلى 3 جنيهات، وبلغ سعر الملوخية من 2 إلى 4 جنيهات، والليمون البلدي من 20 إلى 30 جنيهًا.