اليوم.. آخر موعد لتجديد عضوية نقابة المحامين لحاملى كارنية 2016

أعلنت لجنة القبول بنقابة المحامين، أن اليوم الأحد، الموافق 30 يونيو 2109، هو آخر يوم لتلقي أوراق تجديد العضوية للمحامين حاملي كارنيه 2016، وذلك بنادي المحامين النهري في المعادي.



وقال طلعت البدري، المشرف العام على أعمال نقابة المحامين، ورئيس لجنة تنقية الجداول، إن العمل مستمر أيام العطلة الرسمية، حرصًا من نقابة المحامين على مصالح الزملاء راغبي التجديد، ولإتاحة الفرصة لمن لم يجدد عام 2016 قبل أن يتم شطبه من الجدول، طبقًا للقانون.



وحددت لجنة القبول بنقابة المحامين الأوراق المطلوبة لتجديد عضوية النقابة لحاملي كارنيه 2016، وهي كالآتي:



– دلائل اشتغال وأعمال من 2013 حتى عام 2016، على أن يقدم عن كل عام دليل اشتغال وتوكيلًا عن كل سنة بتوكيلاتهم المرتبطة.

– دليل اشتغال عن عام 2017، قبل 22 أكتوبر 2017، بتوكيلاتهم المرتبطة.

– دليل اشتغال عن عام 2018 بتوكيلاتهم المرتبطة.

– شهادة تحركات.

– برنت تأمينات.

– صورة البطاقة الضريبية.

– صورة كارنيه المحامي.

– صورة بطاقة الرقم القومي.



وأوضحت لجنة القبول بنقابة المحامين، أنه في حالة عدم التجديد في التاريخ المقرر، يتم شطب المحامي.