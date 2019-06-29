ترامب: الولايات المتحدة تواصل اتباع سياسة "صين واحدة"

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة تواصل اتباع سياسة صين واحدة.



جاء تصريح ترامب أثناء اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينج، على هامش قمة مجموعة الاقتصادات العشرين الكبرى في مدينة أوساكا اليابانية.



وشرح الرئيس شي في الاجتماع، مبادئ الحكومة الصينية وموقفها بشأن قضية تايوان.



وقال ترامب إنه يأخذ على محمل الجد شواغل الصين فيما يتعلق بقضية تايوان.



وفي سياق منفصل، أعلن ترامب اليوم السبت خلال مشاركته في أعمال قمة العشرين، أنه ينوي السماح ببيع هواتف هواوي الصينية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث بدا الأمر وكأنه بادرة جديدة لحل الأزمة بين العلاقات الأمريكية الصينية.