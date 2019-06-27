بالصور.. بكاء حسام غالي في عزاء والد أحمد حسام ميدو

حرص الكابتن حسام غالي، نجم وسط النادي الأهلي السابق ومدير الكرة في نادي الجونة الحالي، على حضور عزاء حسام وصفي نجم الزمالك الأسبق، ووالد الكابتن أحمد حسام ميدو، اليوم الخميس، عقب صلاة المغرب، بمسجد عمر بن عبدالعزيز، بجوار نادي هليوبوليس الرياضي بمصر الجديدة.



وبكي حسام غالي على رحيل والد صديقه أحمد حسام ميدو أثناء حضوره العزاء.



يحضر العزاء سيف زاهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والفنان كريم محمود عبد العزيز، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الكابتن إبراهيم سعيد، مدافع منتخب مصر السابق، أحمد الغندور، مقدم برنامج الزمالك اليوم، ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة المصري، طاهر أبوزيد، وزير الرياضة الأسبق، ونجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، وحسن شحاتة، المدير الفنى السابق لمنتخب مصر.





جدير بالذكر أن والد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة، توفي ظهر أمس الأربعاء، وأقيمت صلاة الجنازة عليه بمسجد السلام بالحي العاشر بمدينة نصر بجوار شركة إنبي.

